◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日エディオンアリーナ大阪）23年九州場所以来3度目の優勝を狙う関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は大阪府寝屋川市出身で東前頭10枚目の豪ノ山（27＝武隈部屋）との“1敗対決”を制した。頭で当たってきた相手を左でいなし回り込む。しかし左足が流れかけて体勢を崩し、土俵際に詰まった。ここで逆転の左突き落とし。2桁10勝に一番乗りを果たした。横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪