◇JABA春季神奈川県企業大会三菱重工East2―1日産自動車（2026年3月18日等々力）三菱重工Eastが終盤の逆転劇で日産自動車を下し、通算成績を1勝1敗のタイとした。「2番・二塁」でフル出場した小沢周平内野手（22＝早大）は1点を追う8回に遊撃内野安打を放つなど、前日から2試合連続安打。好走塁で同点の生還を果たして流れを引き寄せるなど、定位置獲得へアピールに成功した。「（8回は）何とか出塁することを考えていま