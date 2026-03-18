1月12日の前走シンザン記念で重賞初制覇を飾ったサンダーストラック（牡3＝木村、父ロードカナロア）はチャーチルダウンズC（4月4日、阪神芝1600メートル）に向かう予定。18日、キャロットクラブが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整し、5日に美浦トレセンに帰厩した。