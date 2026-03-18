若槻千夏（41）が17日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）にレギュラー出演。流行の曲を子どもが替え歌していたことを明かした。ゲストは5人組ダンスボーカルグループM！LKの塩崎太智（25）で、若槻は「ノリに乗ってますから」とグループの好調ぶりについてふれた。若槻はM！LKの代表曲「イイじゃん」について「『流行ってますよね』って大人たちが言ってるだけのときあるじゃん。でも本当