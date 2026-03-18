フリーアナウンサーの中村江里子（57）が18日、自身のインスタグラムを更新。髪にまつわる秘密を明かした。それまで暮らしたフランス・パリから、昨年9月より期間限定でイタリア・ミラノに移住している中村。この日は「週末だけのParis滞在でした」と書き出し、「2ヶ月ぶりに美容院へ」と、ドライカットの美容院へ出掛けたことを報告した。近年は、額を出したストレートヘアのイメージが強い中村は「実は私、ウェーブのある