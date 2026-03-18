大学生時代にNGO「ピースボート」を立ち上げた辻元氏。持ち前の交渉力でクルーズ船のレンタル料をおよそ1億円値切って、なんとか初出航にこぎつけた。プロジェクトは参加ゲストにも恵まれ好調だったが、ある日、社民党より衆院選の出馬要請が突如くる。投開票日までは3週間を切っていた。 【福田淳の対談闊歩】辻元清美（第1回）早稲田大学生時代に立ち上げたピースボートクルーズ船レンタ