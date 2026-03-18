なにわ男子の道枝駿佑（23）が、18日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。司会の黒柳徹子（92）のリクエストにこたえた。なにわ男子のドーム公演のVTRが流れた後、黒柳が「ファンの方たち、みんなうちわを持っていますけど、あそこにどんなこと書いてあるの？」と聞いた。道枝が「多いのは『うさ耳して』とか、『投げチューして』とか…」と言うと、黒柳が「ちょっとうさ耳して」とリクエスト。道枝は照れ