3回、2ランを放ちナインに迎えられる阪神・森下（左手前）＝ZOZOマリン一発で貫禄を示した。WBC日本代表として奮闘した阪神の森下が鋭い振りで左翼席へ2ラン。大舞台でも持ち前の勝負強さを発揮し、自信を深めてチームへ戻った25歳のスラッガーは「とりあえず一本出てほっとした」と控えめに喜んだ。三回、2死二塁の好機。ロッテの木村が投じた初球のカーブをすくい上げるように捉えた。WBC準々決勝のベネズエラ戦で放った3ラ