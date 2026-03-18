著作権法違反事件の構図新潮社や講談社など出版5社が著作権を持つ雑誌の記事を、運営する「ニュースまとめサイト」に無断で転載し不特定多数が閲覧できる状態にしたとして、山形県警は18日、著作権法違反の疑いで、サイト運営会社の男性社長（38）＝福岡市＝を書類送検したと明らかにした。17日付。コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）によると、サイトでは2024年時点で記事約2万本が閲覧できる状態だった。雑誌記事を