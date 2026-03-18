１８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比４６銭円高・ドル安の１ドル＝１５８円７６〜７８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円９９銭〜１８３円０３銭で大方の取引を終えた。