ロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱（50）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ロックバンド・SOPHIAのボーカリスト・松岡充（54）とのツーショットを公開した。「ミュージカルのお仕事で新たな出会いが増えていく。『どろんぱ』で作詞を担当された森雪之丞さん、そして初日を見に来てくれた松岡充さんと」と松岡との2ショット、森、松岡との3ショットを披露した。「森さんの言葉にメロディを乗せた時、メロディが導