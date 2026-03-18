かつて韓国の人気オーディション番組『Girls Planet 999』に出演し、日韓でアイドル活動を経験してきた実力者がその殻を破り、世界的に有名なダンサーを唸らせた。【映像】日韓でアイドル活動、可愛すぎる練習生（全身姿も）3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。課題曲「Almond Chocolate」に挑むAYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）、SAKURA（飛咲来・1