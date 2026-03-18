「イモトのＷｉＦｉ」を手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１８日、ＴｉｋＴｏｋを更新し、消費者庁から課徴金納付命令を受けたことについて経緯説明と謝罪の動画を投稿した。消費者庁は不適切な調査を基に「お客様満足度Ｎｏ．１」と宣伝したとして２０２４年２月、景品表示法違反（優良誤認表示）で再発防止を求める措置命令を出している。西村氏は「この度は、イモトのＷｉＦｉのＮｏ．１広告表記におき