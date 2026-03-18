タレント若槻千夏（41）が17日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）にレギュラー出演。「会ってみたかった」と話す男性アイドルと対面した。ゲストは5人組ダンスボーカルグループM！LKの塩崎太智（25）で、若槻は「ノリに乗ってますから」とグループの好調ぶりについてふれた。番組の収録の前日にビルボードジャパンの総合ソングチャート“JAPAN Hot 100”で「爆裂愛してる」が自身初の総合