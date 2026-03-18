第2のBTSを探そう。来年のデビューを目標としているボーイグループの最後のメンバーを募集している。韓国の芸能事務所RETOPIA SALON（レトピアサロン）が17日、グローバルオーディションのポスターとオーディションガイド、ショートフィルムを公開した。同事務所は、BTSを世界的なアーティストとして成長させたHYBE（ハイブ）の元幹部らが設立した会社なだけに、新人グループへの期待値は高い。4月から仙台、沖縄、、大阪、京都、