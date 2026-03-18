きょう（18日）午後、香川県三豊市詫間町の山中で、白骨化した頭蓋骨が見つかりました。警察が身元などを調べています。 【写真を見る】【速報】山の中で白骨化した頭蓋骨が見つかる年齢や性別などは不明会社の休み時間に散歩をしていた男性が発見し通報【香川】 きょう（18日）午後0時40分ごろ、三豊市詫間町松崎の竜王山の山中で、散歩していた観音寺市の男性（50）が頭蓋骨を発見し警察に通報しました。頭蓋骨は白骨化し