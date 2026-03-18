アーセナルはCLラウンド16のレヴァークーゼン戦に勝利し、ベスト8へコマを進めた。週末にはカラバオ杯決勝のマンチェスター・シティ戦が待っている。プレミアリーグでも首位を走っており、歴史的な4冠のシーズンとなる可能性をまだ秘めている。2チーム構築できるほどの分厚い選手層を誇る今季のアーセナルだが、ローン移籍に出した選手が何人かいる。ハンブルガーSVに渡ったMFファビオ・ビエイラはその一人だ。ビエイラはブンデス