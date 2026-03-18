贅をこらした「LUVIA（ルヴィア）」の魅力とは？名鉄バスは2026年3月17日、新しいツアーブランド「遊山-yusan-」で使われる専用車両「LUVIA（ルヴィア）」をメディア向けに公開しました。ワインレッドの車体が美しいこのバスについて、担当者に話を聞いてきました。【写真】車内に貴重品収納箱まで！ 超豪華ツアーバス「ルヴィア」の内外をイッキ見！そもそも、ブランド「遊山-yusan-」は名鉄が「非日常を彩る感動のバス体験」