ジャッジは結果に失望していると語った(C)Getty Images現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝戦は、ベネズエラがアメリカを3ー2で下し中南米初の世界一に輝いた。試合後、ベンチで呆然とした表情を浮かべたのは米国主将のジャッジだった。【動画】最後は空振り三振！ベネズエラの世界一の瞬間をチェック世界一奪還を目指して「ドリームチーム」を編成。主将としてここまでチームをけん