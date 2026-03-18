◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節浦和―柏（１８日・埼玉スタジアム）浦和と柏の試合は１９時３０分より開始する。先発が発表され、浦和はＦＷオナイウ阿道が加入後初めて先発メンバーに名を連ねた。ＤＦ長沼洋一、ＤＦ石原広教も百年構想リーグで初めて先発することになった。柏はＭＦ原川力が先発に名を連ね、今季初めて試合に出場することになった。ＦＷ細谷真大も先発に復帰した。浦和は前節、東京Ｖに完封負け。