株式会社エスコンは、１８日、大阪・関西万博で大反響だった「ミライ人間洗濯機」を「エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯホテル北広島駅前」内にある個室サウナに、北海道で初めて設置することを発表した。予約開始は１９日からで、３１日に利用が開始される。料金は３時間、２〜３名で１万２０００円。最大７人まで利用可能で４人目以降は１人あたり２２００円となっている。発表会には斎藤佑樹氏と、お笑い芸人のロッチ・