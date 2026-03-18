日本バレーボール協会（ＪＶＡ）が女子選手の日本国籍取得を巡る手続きで事実とは違う上申書案を無断で作成し、提出していた問題で、日本協会の川合俊一会長が都内で取材に応じた。協会は、無断作成と国への提出を報道を受け初めて認知したとの声明を出したが、川合会長もこの日「怒っています」と、語気を強めた。日本協会は昨年６月、女子選手の国籍取得のため、事実と異なる上申書を作成したとして担当したマーケティング本