◆大相撲春場所１１日目（１８日・エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は、西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）にはたき込みで敗れ、６敗目。黒星がひとつ先行となった。新入幕から７場所連続の２桁勝利もならなかった。９日目に関脇・高安（田子ノ浦）に快勝、前日も東前頭３枚目・平戸海（境川）を豪快に上手投げで勝利とし、本来の安青錦らしい相撲が戻ってきていたが、この日は敗戦。勝ち越しに黄信号がともった