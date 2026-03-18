元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが１８日までに、ナンパされた出来事を自身のＸ（旧ツイッター）で明かした。山本アナは「今日ね、ナンパされたのー！！びっくり！！お姉さんお綺麗で。良かったらこの後お食事どうですか？って！！！！」と話しかけられたことを明かした。さらに「結婚してますってお伝えすると、うそだー！！！！ってめっちゃおっきい声で笑笑面白かった！いや〜、お綺麗ですねって言ってもらえると