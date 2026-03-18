東京電力ホールディングスは18日、2026年春闘で、社員の年収水準を4.6％引き上げると労働組合に回答し妥結した。労組側は5％上昇を求めたが、厳しい経営環境を踏まえて満額回答は見送った。東電によると、原発事故以降で最大の上げ幅となる。初任給は学歴に応じ9800円〜1万5千円上げる。東電は26年1月、収支改善が見込める柏崎刈羽原発（新潟県）を再稼働させたが、26年3月期連結純損益は廃炉関連損失により巨額赤字となる見通