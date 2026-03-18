浜松オートの特別G1共同通信社杯「プレミアムカップ」は、18日が初日。道中の粘り強い走りが信条の鈴木清（52＝川口）は「自分よりもっと速い選手が出場していないし、自分が出ていて申し訳ない」と控えめに話していたが、今期はA級29位。文句なしのエントリーだ。シリーズ初戦の5Rは10線1枠からしぶとさを発揮して3着。いきなり車券絡みを果たした。レース後は「自分らしいレースができた」と胸を張った。エンジンに関し