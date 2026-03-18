速報です。システム障害により、全国でクレジットカードや電子マネー、QR決済を用いた決済が一部使用できなくなっています。日本カードネットワークによりますと、18日午後2時半ごろから、クレジットカードなど取り引きが一部利用できない事象が発生していて、現在、原因の究明を進めています。3月18日午後6時6分追記：日本カードネットワークは18日午後6時に、「17時13分に当該事象は解消し、すべてのサービスが正常にご利用いた