年金を受け取りながら働きたいと思っても、「働くと年金が止まるらしい」と聞くと不安になります。実際には、働いたらすぐに年金がゼロになるわけではありません。ただし、一定以上の賃金があると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。 ここで大切なのは、「どの年金が対象か」「いくらから影響するか」を正しく知ることです。あいまいな理解のままだと、働き方を必要以上に狭めてしまうかもしれま