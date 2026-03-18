年金は原則65歳から受け取るもの、というイメージは強いですが、実は60代前半でも受け取れるケースがあります。ただし、その中身は大きく二つに分かれます。一つは、自分で請求して早く受け取る「繰上げ受給」。 もう一つは、一定の生年月日や加入歴などの条件を満たした人が対象になる「特別支給の老齢厚生年金」です。同じ「前倒しで受け取る」ように見えても、意味も注意点もまったく違います。ここを混同する