1日に400回以上も無言で110番通報を繰り返したとして名古屋市の無職の男が逮捕されました。 偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは名古屋市千種区に住む68歳の無職の男です。 警察によりますと男は去年12月8日の午後1時17分ごろから翌9日の午前8時8分ごろまでの間に、無言の110番通報を携帯電話から418回かけて警察の業務を妨害した疑いがもたれています。 通報を受けた警察官が呼び掛けても応答せず、電話を切るとすぐ