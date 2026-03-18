メ～テレ（名古屋テレビ） インターネットなどを悪用した性犯罪が増えています。教師のグループによる盗撮画像・共有事件で、メンバーの1人が問われているのは、生成AIで作られた児童のわいせつ画像の所持。今の法律で問うことができるのか、その実状を取材しました。 3月17日、名古屋地裁で開かれた裁判。 黒のスーツにマスク姿で証言台に立ったのは、名古屋市の元小学校教師・水藤翔太被