【Mr.スポンジヤスリシリーズ】 4月中旬 出荷開始 価格： 528円（アソートセット） 各418円（単品4枚入り） GSIクレオスは、スポンジヤスリ「Mr.スポンジヤスリシリーズ」を4月中旬に出荷を開始する。価格はアソートセットが528円、単品4枚入りが各418円。 本商品は適度な密度の3ｍｍ厚のスポンジに、目詰まり防止加工済みのヤスリフ