日本初上陸ブランドの新作や限定のアニバーサリーバッグなどとどまることなき物欲を刺激する話題のアイテムが続々到着。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！? 『marimekko』の75周年を祝したアジア限定トートバッグが新着人気シリーズ“Vankka”のキャンバストートバッグ。書類もノートPCも入る大きめサイズで、通勤から旅行まで大活躍。W41×H42.5×マチ1.5cm \17,600（marimekko/ルック ブティック事業部 TEL. 0