【アイドル握手会 夢月りの】 予約期間：3月18日～6月2日23時59分 10月 発売予定 価格：23,980円 Bfullのフィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」は、フィギュア「アイドル握手会 夢月りの」を10月に発売する。予約期間は6月2日23時59分まで。価格は23,980円。 本製品は、同社のオリジナルフィギュア「アイドル握手会 夢月りの」を1/6スケールで表現