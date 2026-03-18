学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？この絵文字が表す映画は？意外と難しいこのクイズ。「🏛️♨️🛁👨‍🦲🕰️」が表す映画は一体なんでしょうか？古代ローマと温泉がテーマの映画といえば...！あなたは正解がわかりましたか？正解を