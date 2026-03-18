第24週「カイダン、カク、シマス。」#118ヘブン（トミー・バストウ）と自分は同じだと話す、司之介（岡部たかし）。共感したヘブンは、司之介に本心を打ち明ける。そして、2人は秘密を守る仲間となった。家ではトキ（郄石あかり）が子供たちと遊びながらヘブンの帰りを待っていた。映画「国宝」のヒットから間髪入れず…体重13キロ減で挑んだ「ばけばけ」吉沢亮の役者魂そこに丈（杉田雷麟）が訪れる。司之介はヘブンの