徳増 ないる キャスターが直接取材して現場の声をお届けする「イマコエ」。医療用のウィッグのために自分の髪を提供する「ヘアドネーション」。この活動のために、6年間かけて髪を伸ばした小学生の男の子がいます。その思いを取材しました。自分の髪を切って寄付する「ヘアドネーション」。寄付された髪は、がん患者など、病気の治療中に髪の毛を失ってしまった人などへ「医療用ウィッグ」として提供されます。