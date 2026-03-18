18日午前7時ごろ河川敷の茂みの中で小刻みに動いていたのは…体長80センチほどと見られる“イノシシ”です。出没したのは長野市のJR長野駅から直線距離で900メートルほどの場所にある裾花川付近。市によりますと17日からイノシシの目撃情報が3件、相次いでいます。リポート「長野県庁からも近いこの場所。目撃者によりますと、午前7時ごろ、イノシシが橋の下にいて、餌を探しているような様子だったということです」近