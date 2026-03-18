駅のホームで、だしの香りが食欲をそそる“駅そば”。この“駅そば”が年々減少しています。密着してみると、コスパ、タイパに優れ、魅力があふれていました。おいしそうにそばをすする人。そこは…電車が行きかう駅のホーム。早い！うまい！安い！の三拍子がそろった昭和スタイルの“駅そば”。しかし、そこを取り巻く環境は今激変しているといいます。ここ最近では徐々に店舗数がいくつか減ってきているのが現状です