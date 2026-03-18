中東情勢が緊迫化する中、県は今後、県内企業に対する調査を行い経済への影響を調べます。また県は、大きく売り上げが落ち込んだ企業に向けて融資などの相談に応じる窓口をきょう設置しました。新田知事「今後、中東の地政学リスクの高まりが長期化すれば企業収益を圧迫し個人消費の冷え込みを招くなど、県内経済全体への波及が懸念されます」新田知事はきょうの県議会で、中東情勢の緊迫化による経済への影響を把握し、具体的な対