ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）は18日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、19日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。ドリームメンバーの山口剛（43）が準優勝戦10Rをコンマ10の仕掛けから逃げ切って1着。2着は大上卓人で広島支部のワンツー決着となった。「昨日（4日目）の延長で上積みができそうで、ペラを叩いていって良かった。ロスがなくなりましたね。