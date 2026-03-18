富山駅に新たなシンボルの登場です。大型ステンドグラスのパブリックアートが設置されました。「 どうぞ」きょう富山駅で披露されたのは縦4.5メートル横3.9メートルの大型ステンドグラスです。タイトルは「生命の根」。日本交通文化協会とあいの風とやま鉄道が交通文化の振興を目的に設置しました。原画・監修を務めたのはファッション・テキスタイルブランド「ミナ ペルホネン」のデザイナー、皆川明さん