巨人のブライアン・マタ選手が18日、母国のWBC悲願の初優勝に喜びのコメントをしました。WBCのベネズエラ代表を辞退し、春季キャンプに臨んでいた助っ人右腕・マタ投手はこの日、ベネズエラの初優勝に「自分の国のチームがマイアミで出した結果というのは本当にうれしいですし、幸せな気持ちでいっぱいです」とコメント。毎回試合結果を確認してるとも話し、元チームメートのダニエル・パレンシア投手など3人の名前をあげて祝福し