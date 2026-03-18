非常時の通信網相互開放のイメージ携帯大手各社は18日、大規模な災害や通信障害が発生した非常時に、他社の通信網を使えるようにする制度を4月1日に始めると発表した。110番や119番といった緊急通報ができない事態に業界横断で対応する。衛星携帯電話や災害用伝言板といった既存の手段に加え、有効な対策となることが期待される。台風や地震のほか、長時間に及ぶ通信障害時に、一時的に実施する。緊急通報のみを可能とする方法