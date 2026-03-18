昨年６月に８９歳で死去した読売巨人軍の長嶋茂雄終身名誉監督をしのぶ展覧会「長嶋茂雄追悼展ミスタージャイアンツ不滅の背番号『３』」（読売新聞社など主催）が１８日、東京・日本橋高島屋Ｓ．Ｃ．で始まった。３０日までで、その後、全国を巡回する。追悼展では巨人の選手、監督として活躍し、躍動感あるプレーで国民を魅了した長嶋さんの栄光の数々を記録した写真や、１９５９年の天覧試合で本塁打を放ったバットなど