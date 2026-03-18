日本ハムの北山亘基投手（26）が18日、WBCの戦いを終えてチームに合流。試合前練習前、選手やスタッフ、フロント陣らから拍手で迎えられ、ブルペン投球も行った。今大会で日本代表に初選出。台湾戦、チェコ戦でリリーフ登板し、ともに1回無失点の力投を見せた。「トップ選手の中でやれたのは凄くいい経験になりました。発見もたくさんあったので、すごく充実した時間だった」と振り返り、「日の丸でいつかは先発できるようなピ