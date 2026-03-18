俳優の窪塚洋介さんは3月18日、自身のInstagramを更新。「Rakuten Fashion Week TOKYO」への参加を報告し、反響を呼んでいます。【写真】窪塚洋介のイケメンショット「約10年ぶりの日本ランウェイ」窪塚さんは「昨年50周年を迎えたagnes b. 『by R』の『Rakuten Fashion Week TOKYO』に参加させて頂きましたが、約10年ぶりの日本ランウェイ！？」とつづり、3枚の写真を投稿。黒レザージャケットにボーダーTシャツ、ワインレッドの