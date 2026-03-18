中国雄安集団数字城市科技の「エンボディドAIトレーニングセンター」がこのほど運営を開始した。新華網が伝えた。同センターは実物大の実景再現を導入し、ロボットによるゲスト対応や案内、工業分野での搬送、家庭生活、商業小売、物流分野での組立という5種類のリアルなシーンを構築している。常態的な実機によるデータ収集とアノテーション（注釈付け）を進め、収集されたデータを一般に公開することで、複雑な都市シーンにおけ