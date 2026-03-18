中国東部の山東省威海市で先ごろ、ある市民の家族が突発的な心筋梗塞を発症しました。中国の全国統一救急通報電話番号120番に電話し、指示通りにAED（自動体外式除細動器）を探していたところ、近くに停まっていた車にAEDのマークが貼ってあるのを見つけ、慌てて窓を破ってAEDを取り出し、患者に救命措置を施しました。救命が迅速に実施されたことで、患者は無事に救われました。車の所有者の李さんが車載するAEDは今年2月に購入し