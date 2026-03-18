工業団地群へのアクセスバツグン栃木県道路公社は2026年3月18日の0時に、宇都宮鹿沼道路（さつきロード）を無料開放しました。SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。さつきロードは栃木県鹿沼市の東北道 鹿沼ICから南東に進み、東武宇都宮線 西川田駅近くの県道3号線「宇都宮環状線道路」（通称：宮環）までを結ぶ約1.6kmの有料道路です。国道121号のバイパスとして、1996年3月に開通しました。【画像】超便